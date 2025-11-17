02:08 ()
Германия - Словакия 17 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-11-2025 21:45
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
17 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Германия
Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Словакия, которое состоится 17 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Словакия
1 Германия вр Оливер Бауман
23 Германия зщ Ридле Баку
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Жонатан Та
22 Германия зщ Давид Раум
5 Германия пз Александар Павлович
8 Германия пз Леон Горецка
19 Германия пз Лерой Зане
17 Германия пз Флориан Вирц
20 Германия нп Серж Гнабри
11 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Словакия вр Мартин Дубравка
6 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
14 Словакия зщ Милан Шкриньяр
4 Словакия зщ Адам Оберт
16 Словакия зщ Давид Ганцко
21 Словакия пз Матуш Беро
22 Словакия пз Станислав Лоботка
19 Словакия пз Томаш Риго
20 Словакия нп Давид Дюриш
15 Словакия нп Давид Стрелец
17 Словакия нп Лукаш Гараслин
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур Словакия2 : 0Германия
26.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/8 финала Германия3 : 0Словакия
29.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия1 : 3Словакия
06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. 8-й тур Германия2 : 1Словакия
11.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа D. 4-й тур Словакия1 : 4Германия
14.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 5-й тур 0 : 2Германия
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 4-й тур 0 : 1Германия
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 3-й тур Германия4 : 0
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 2-й тур Германия3 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур Словакия2 : 0Германия
14.11.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 5-й тур Словакия1 : 0
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 4-й тур Словакия2 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 3-й тур 2 : 0Словакия
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 2-й тур 0 : 1Словакия
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа A. 1-й тур Словакия2 : 0Германия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия512
2
Плей-офф
Словакия512
3 Северная Ирландия56
4 Люксембург50
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария513
2
Плей-офф
Косово510
3 Словения53
4 Швеция51
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания511
2
Плей-офф
Шотландия510
3 Греция56
4 Беларусь51
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция616
2
Плей-офф
Украина610
3 Исландия67
4 Азербайджан61
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания515
2
Плей-офф
Турция512
3 Грузия53
4 Болгария50
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия613
2
Плей-офф
Ирландия610
3 Венгрия68
4 Армения63
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды717
2
Плей-офф
Польша714
3 Финляндия810
4 Мальта75
5 Литва73
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия718
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина716
3 Румыния710
4 Кипр88
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия715
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс713
4 Казахстан88
5 Лихтенштейн70
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия824
2
Плей-офф
Албания814
3 Сербия813
4 Латвия85
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия719
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова812
4 Черногория79
5 Гибралтар70

