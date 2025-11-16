Украина обыграла Исландию и вышла в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026

Дата публикации: 16-11-2025 23:36

В рамках шестого тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Мексике, сборная Украины встретилась с командой Исландии. Этот важнейший матч состоялся на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского», расположенном в Варшаве, столице Польши. Противостояние вызвало большой интерес, ведь обе команды боролись за возможность продолжить борьбу за участие в главном футбольном турнире мира.

С первых минут встреча носила напряжённый характер, обе сборные демонстрировали большой уровень самоотдачи и старались не допускать ошибок в обороне. Украинская команда активно контролировала мяч, однако пробить исландскую оборону долгое время не удавалось. Только на 83-й минуте матча зрители увидели первый забитый мяч: полузащитник сборной Украины Александр Зубков воспользовался отличным моментом и открыл счёт, тем самым принес огромную радость болельщикам своей команды.

Казалось, что игра близка к завершению, но на последних минутах украинская сборная не сбавила обороты и продолжала атаковать. Уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте, хавбек Алексей Гуцуляк, который появился на поле по ходу второго тайма, удвоил преимущество украинцев, забив второй гол в ворота сборной Исландии. Этот гол окончательно снял все вопросы о победителе матча.

Благодаря этой уверенной победе с результатом 2:0, сборная Украины финишировала на втором месте в турнирной таблице группы D, набрав 10 очков. Такой результат позволил украинцам завоевать путёвку в стыковые (плей-офф) матчи квалификации, где они будут бороться за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира-2026. Сборная Исландии с семью очками финишировала на третьем месте и, к сожалению для своих болельщиков, не смогла напрямую выйти в следующий этап. Первое же место в группе досрочно завоевала великолепная команда Франции, которая набрала 16 очков и получила прямую путёвку на будущий мундиаль. Таким образом, украинская сборная сохранила шансы на поездку в США, Канаду и Мексику, а болельщики продолжают верить в успех своей национальной команды.