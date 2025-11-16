Сергей Юран выразил желание стать главным тренером «Спартака»

Дата публикации: 16-11-2025 23:33

Известный российский специалист, ранее возглавлявший такие клубы, как «Серик Беледиеспор» и «Пари НН», Сергей Юран поделился своими мыслями по поводу недавнего увольнения главного тренера московского «Спартака» — сербского наставника Деяна Станковича. Напомним, что официально о расторжении контракта с тренером было объявлено 11 ноября, что стало знаковым событием для всего российского футбола.

«Можно было предположить, что руководство «Спартака» решится на такой шаг относительно Станковича, ведь в футболе всегда оценивают тренера по результатам команды. Особенно, если речь идёт о таком клубе с богатыми традициями, как «Спартак». В прошлом сезоне у команды не было ярких успехов и серьёзных достижений. В этом сезоне тренеру были предоставлены широкие полномочия, осуществлены заметные трансферы, но результата фанаты так и не увидели. Руководство не смогло дальше мириться с этим положением вещей — отставка выглядела неизбежной. Ведь «Спартак» — это не просто футбольный клуб, а настоящая легенда, имеющая грандиозные амбиции. Здесь всегда стоит задача минимум — выиграть чемпионат страны или Кубок, других целей быть просто не может. Это особая атмосфера и колоссальная ответственность.

Мне жаль, что сколько бы иностранцев ни пытались возглавить «Спартак», они всё равно не до конца осознают и не чувствуют, что этот клуб значит для болельщиков и что такое культ клуба. Многие относятся к этому слишком поверхностно, не вникая в традиции. На мой взгляд, понять, что такое «Спартак», его легендарный ромбик, философию и болельщиков, может только российский тренер или человек, который в прошлом выступал за красно-белых и знает их дух изнутри. Настоящий тренер должен требовать от игроков, особенно от легионеров, чтобы они не ограничивались игрой ради зарплаты, а каждый матч выкладывались без остатка, с полной самоотдачей, бились до конца за честь команды. Россиине чувствуют этот дух, а иностранцам не хватает погружения. Всё это вызывает грусть и разочарование у преданных фанатов.

Я абсолютно искренне хочу попробовать свои силы в «Спартаке» не ради галочки в резюме, а чтобы внести свой вклад и добиться с командой настоящих результатов. Осознаю, что давление со стороны болельщиков и прессы будет огромным, когда работаешь на таком уровне, это всегда тяжело. Но я готов к новым вызовам, мне не в первый раз сталкиваться с трудностями, и я считаю, что чем сложнее условия, тем интереснее добиваться успеха. Работать в «Спартаке» — большая честь и колоссальная ответственность, к которой я готов», — заявил Сергей Юран в интервью изданию «РБ Спорт».