«Ноттингем Форест» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

Завершился матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в рамках которого на поле стадиона "Молине" в Вулверхэмптоне встретились "Вулверхэмптон" и "Ноттингем Форест". Гостевая команда, прозванная "лесниками", вырвала победу у хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 72-й минуте – отличился нападающий гостей Игор Жезус, воспользовавшийся ошибкой обороны соперника и не оставивший шансов вратарю "волков". Удачный момент "Ноттингем Форест" реализовал во втором тайме, когда игра была достаточно напряжённой и шла на равных. Стоит отметить, что матч обслуживал главный судья Тим Робинсон из Западного Суссекса, который вынес несколько предупреждений за жёсткую борьбу на поле.

Эта победа стала очень важной для "Ноттингем Форест", ведь три набранных очка позволили им улучшить положение в турнирной таблице. Теперь у "лесников" 15 очков, и они занимают 16-ю строчку чемпионата, уверенно отдаляясь от зоны вылета. В отличие от них, "Вулверхэмптон" продолжает испытывать серьёзные трудности в текущем сезоне: команда остаётся на последнем, 20-м месте, имея лишь два очка в своём активе. Примечательно, что "волки" по-прежнему не смогли одержать ни одной победы в нынешней Премьер-лиге и продолжают борьбу за первую победу в сезоне.

Следующие матчи для обеих команд будут не менее значимыми. 6 декабря "лесники" отправятся в гости к "Эвертону", где постараются развить успех и заработать ещё очки. А "Вулверхэмптон" 8 декабря встретится на своём поле с "Манчестер Юнайтед", надеясь, наконец, порадовать своих болельщиков первой победой и попытаться улучшить своё турнирное положение.