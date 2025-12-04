«Интер» разгромил «Венецию» и пробился в четвертьфинал Кубка Италии

Дата публикации: 04-12-2025 01:30

В рамках 1/8 финала Кубка Италии сезона 2025/2026 состоялась захватывающая встреча между миланским «Интером» и «Венецией». Футболисты команды из Милана продемонстрировали уверенную и атакующую игру, разгромив соперника с внушительным счетом 5:1 и без особых проблем обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира.

Счет в матче был открыт уже на 18-й минуте: полузащитник Анди Диуф первым отличился и вывел «Интер» вперед. Уже спустя две минуты нападающий Франческо Эспозито удвоил преимущество хозяев поля, продемонстрировав отличное взаимопонимание с партнерами по команде. На 34-й минуте Маркус Тюрам еще больше увеличил отрыв, доведя счет до 3:0 в пользу своей команды.

После перерыва «Интер» продолжил доминировать на поле. На 51-й минуте Маркус Тюрам забил свой второй гол в матче, оформив тем самым дубль и практически сняв вопрос о победителе встречи. Впрочем, футболисты «Венеции» не сдавались и на 66-й минуте защитник Ричи Саградо сумел забить гол престижа, сократив разрыв в счете. Однако через десять минут форвард «Интера» Анж-Йоан Бонни установил окончательный результат - 5:1, поставив яркую точку в этом противостоянии.

Благодаря этой убедительной победе «Интер» уверенно занимает место среди четвертьфиналистов Кубка Италии и продолжает борьбу за престижный трофей в сезоне 2025/2026. Для «Венеции» же, несмотря на старания, нынешний розыгрыш турнира завершен. Напомним, ранее в четвертьфинал также вышли такие гранды итальянского футбола, как «Ювентус», «Аталанта» и «Наполи». Следим за развитием событий в Кубке Италии, ведь впереди нас ждут еще более интересные матчи!