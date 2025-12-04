«Бавария» одержала победу над «Унионом» в 1/8 финала Кубка Германии

Дата публикации: 04-12-2025 01:29

В Берлине состоялся захватывающий матч 1/8 финала Кубка Германии, где встретились футбольные клубы «Унион» и мюнхенская «Бавария». Игра прошла на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай», а главным арбитром встречи выступил Маттиас Йёлленбек. Матч подарил болельщикам множество эмоций и завершился победой «Баварии» со счётом 3:2.

С самого начала игра шла на высоких скоростях, и уже на 12-й минуте встречи нападающий «Униона» Ильяс Анса по несчастливой случайности отправил мяч в собственные ворота, тем самым открыв счёт и выведя гостей вперёд. Спустя всего 13 минут, на 25-й минуте, нападающий «Баварии» Гарри Кейн укрепил преимущество мюнхенской команды, забив второй гол. Однако футболисты «Униона» не сдались и продолжили борьбу. На 40-й минуте защитник хозяев Леопольд Кверфельд реализовал пенальти, сократив разницу в счёте.

В конце первого тайма напряжённая борьба на поле привела к очередному запоминающемуся эпизоду: на 45+4-й минуте защитник «Униона» Диогу Лейте снова срезал мяч в свои ворота, чем помог «Баварии» сделать счет 3:1 в свою пользу. Во втором тайме хозяева вновь заработали пенальти, который на 55-й минуте уверенно реализовал Леопольд Кверфельд, оформив дубль. Однако приблизиться к сопернику и спасти игру берлинцам не удалось - финальный свисток зафиксировал победу гостей и их проход в следующий этап турнира.

Стоит отметить, что действующим обладателем Кубка Германии остаётся «Штутгарт», в прошлом сезоне обыгравший «Арминию» в финале со счётом 4:2. Борьба за трофей в этом году обещает быть не менее напряжённой и интересной.