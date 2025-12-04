«Астон Вилла» вырвала победу у «Брайтона», несмотря на отставание 0:2 по ходу матча

Дата публикации: 04-12-2025 01:28

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги состоялся напряжённый и зрелищный поединок между командами «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Астон Вилла». Матч прошёл на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтоне и собрал немалую армию болельщиков, ведь обе команды показывают интересный атакующий футбол в этом сезоне. Главный арбитр встречи - Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира.

С первых минут противостояния хозяева поля взяли инициативу в свои руки. Уже на 9-й минуте Ян Паул ван Хекке открыл счёт, порадовав фанатов Брайтона. Через двадцать минут Пау Торрес неудачно сыграл в обороне и отправил мяч в собственные ворота, удвоив преимущество «чаек» - 2:0. Казалось, хозяева полностью контролируют ход матча, однако «Астон Вилла» не собиралась сдаваться.

Гости начали активно прессинговать и на 37-й минуте Олли Уоткинс сокращает отставание, а в добавленное к первому тайму время (45+7-я минута) оформляет дубль, сравнивая счёт - 2:2. Во втором тайме игра приобрела ещё более захватывающий характер. На 60-й минуте Амаду Онана впервые выводит «Астон Виллу» вперёд. Затем, на 78-й минуте Дониэлл Мален увеличивает преимущество - 4:2. Впрочем, ван Хекке вновь отметился голом на 83-й минуте, но спасти «Брайтон энд Хоув Альбион» это не помогло.

Теперь после данной победы «Астон Вилла» поднимается на третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. «Брайтон энд Хоув Альбион» с 22 очками располагается на седьмой позиции, однако команда намерена реабилитироваться в следующих турах. В 15-м туре «Брайтон» 7 декабря примет «Вест Хэм Юнайтед» на домашней арене, а «Астон Вилла» 6 декабря дома сыграет с лондонским «Арсеналом» – матч обещает быть не менее интригующим.