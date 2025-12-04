Висла Плоцк - Краковия 04 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 04-12-2025 18:00
04 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Краковия, которое состоится 04 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Краковия
Краков
|12
|вр
|Рафал Лещыньски
|4
|зщ
|Marcus Haglind Sangre
|13
|зщ
|Кентен Лекуш
|19
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|21
|зщ
|Жан Рогель
|35
|зщ
|Марчин Каминьски
|8
|пз
|Daniel Pacheco
|11
|пз
|Jorge Jimenez
|14
|пз
|Доминик Кун
|9
|нп
|Яннис Ньярхос
|66
|нп
|Ибан
|13
|вр
|Себастьян Мадейский
|66
|зщ
|Оскар Вуйцик
|4
|зщ
|Густав Хенрикссон
|21
|зщ
|Бошко Шутало
|39
|зщ
|Мауро Перкович
|25
|пз
|Отар Какабадзе
|6
|пз
|Амир Аль-Аммари
|43
|пз
|Матеуш Клих
|11
|пз
|Миккел Майгор
|17
|пз
|Мартин Янков Минчев
|9
|нп
|Филип Стоилкович
Запасные
|3
|зщ
|Александре Каландадзе
|5
|зщ
|Боян Настич
|16
|зщ
|Фабиан Хишпаньски
|25
|зщ
|Неманья Мьюшкович
|2
|пз
|Kevin Custovic
|17
|пз
|Мачой Джало
|30
|пз
|Виктор Новак
|84
|пз
|Томаш Тавареш
|1
|Stanislaw Pruszkowski
|6
|Krystian Pomorski
|27
|вр
|Генрих Равас
|61
|зщ
|Brahim Traoré
|24
|зщ
|Якуб Югас
|19
|зщ
|Давид Олафссон
|79
|пз
|Доминик Пила
|8
|пз
|Милан Алексич
|20
|пз
|Кароль Кнап
|10
|пз
|Михал Ракочи
|70
|пз
|Дийон Камери
|7
|пз
|Матеуш Прашелик
|18
|нп
|Kahveh Zahiroleslam
Главные тренеры
|Лука Элснер
История личных встреч
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 0
|11.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|3 : 0
|28.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|0 : 1
|14.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|3 : 2
|22.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 0
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 0
|27.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|17
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|15
|28
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|16
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|16
|26
|5
|Радомяк
|17
|25
|6
|Краковия
|16
|25
|7
|Лех П
|16
|25
|8
|Корона
|17
|23
|9
|Заглембе Л
|16
|22
|10
|Погонь
|17
|20
|11
|ГКС Катовице
|16
|20
|12
|Видзев
|17
|20
|13
|Мотор
|16
|20
|14
|Легия
|16
|19
|15
|Арка
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Лехия
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Пяст
|15
|14