Висла Плоцк - Краковия 04 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 04-12-2025 18:00
04 Декабря 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Висла Плоцк
Краковия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Краковия, которое состоится 04 Декабря 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Краковия
Краков
12 Польша вр Рафал Лещыньски
4 Швеция зщ Marcus Haglind Sangre
13 Франция зщ Кентен Лекуш
19 Фарерские острова зщ Андриас Эдмундссон
21 Словения зщ Жан Рогель
35 Польша зщ Марчин Каминьски
8 Испания пз Daniel Pacheco
11 Испания пз Jorge Jimenez
14 Польша пз Доминик Кун
9 Греция нп Яннис Ньярхос
66 Экваториальная Гвинея нп Ибан
13 Польша вр Себастьян Мадейский
66 Польша зщ Оскар Вуйцик
4 Швеция зщ Густав Хенрикссон
21 Хорватия зщ Бошко Шутало
39 Хорватия зщ Мауро Перкович
25 Грузия пз Отар Какабадзе
6 Ирак пз Амир Аль-Аммари
43 Польша пз Матеуш Клих
11 Дания пз Миккел Майгор
17 Болгария пз Мартин Янков Минчев
9 Швейцария нп Филип Стоилкович
Запасные
3 Грузия зщ Александре Каландадзе
5 Босния и Герцеговина зщ Боян Настич
16 Польша зщ Фабиан Хишпаньски
25 Черногория зщ Неманья Мьюшкович
2 Швеция пз Kevin Custovic
17 Португалия пз Мачой Джало
30 Польша пз Виктор Новак
84 Португалия пз Томаш Тавареш
1 Польша Stanislaw Pruszkowski
6 Польша Krystian Pomorski
27 Словакия вр Генрих Равас
61 Франция зщ Brahim Traoré
24 Чехия зщ Якуб Югас
19 Исландия зщ Давид Олафссон
79 Польша пз Доминик Пила
8 Сербия пз Милан Алексич
20 Польша пз Кароль Кнап
10 Польша пз Михал Ракочи
70 Австрия пз Дийон Камери
7 Польша пз Матеуш Прашелик
18 США нп Kahveh Zahiroleslam
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Краковия3 : 0Висла Плоцк
11.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Висла Плоцк1 : 0Краковия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Краковия3 : 0Висла Плоцк
28.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Висла Плоцк2 : 1Краковия
21.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия1 : 0Висла Плоцк
27.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк0 : 1Краковия
14.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Краковия1 : 1Висла Плоцк
09.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Висла Плоцк0 : 0Краковия
02.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Висла Плоцк3 : 2Краковия
22.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Краковия3 : 1Висла Плоцк
30.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур Висла Плоцк0 : 0
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 1Висла Плоцк
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 1Висла Плоцк
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Висла Плоцк
29.11.2025 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Краковия
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Краковия1 : 2
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 0Краковия
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Краковия0 : 0
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1528
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1628
4
Квалификация Лиги конференций
Ракув1626
5 Радомяк1725
6 Краковия1625
7 Лех П1625
8 Корона1723
9 Заглембе Л1622
10 Погонь1720
11 ГКС Катовице1620
12 Видзев1720
13 Мотор1620
14 Легия1619
15 Арка1718
16
Зона вылета
Лехия1717
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

