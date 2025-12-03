«Наполи» в серии пенальти обыграл «Кальяри» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Дата публикации: 03-12-2025 23:42

В напряжённом матче 1/8 финала Кубка Италии сезона 2025-2026 встретились команды «Наполи» и «Кальяри». Основное время футбольного поединка завершилось боевой ничьей - 1:1, что привело к серии пенальти, где удача улыбнулась футболистам «Наполи». Они одержали победу со счётом 9:8 и, тем самым, заслуженно вышли в следующий раунд престижного турнира.

Счёт в игре был открыт уже на 28-й минуте: нападающий «Наполи» Лоренцо Лукка отличился точным ударом после отличной передачи полузащитника Антонио Вергары, тем самым выведя свою команду вперёд. Однако игроки «Кальяри» не собирались сдаваться и, приложив немало усилий, восстановили равновесие. На 67-й минуте нападающий гостей Себастьяно Эспозито сравнял счёт мощным ударом. В оставшееся время основного матча команды полностью сосредоточились на обороне, чтобы не дать сопернику ещё раз поразить ворота.

После финального свистка ничья сохранялась - 1:1, и судьбу четвертьфинальной путёвки пришлось решать в серии пенальти. В ходе напряжённой битвы каждый клуб нанёс по 10 ударов с 11-метровой отметки. Победный решающий гол оказался на счету защитника «Наполи» Алессандро Буонджорно, который хладнокровно реализовал свой шанс и вывел команду в следующий раунд Кубка Италии.

Благодаря этой победе «Наполи» продолжает борьбу за престижный трофей и теперь отправляется в четвертьфинал соревнования. Для «Кальяри» же участие в розыгрыше Кубка Италии этого сезона завершено. Ранее к числу восьми сильнейших команд уже присоединились «Ювентус» и «Аталанта», и теперь их компания пополнилась неаполитанским клубом. Болельщиков ожидают новые интересные и захватывающие футбольные противостояния на пути к финалу турнира.