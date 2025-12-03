03:38 ()
Брайтон - Астон Вилла 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 21:30
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
03 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Астон Вилла
Бирмингем
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
11 Гамбия нп Янкуба Минте
8 Германия нп Браян Груда
9 Греция нп Стефанос Цимас
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
14 Испания зщ Пау Торрес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
44 Франция пз Бубакар Камара
7 Шотландия пз Джон Макгинн
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
24 Бельгия пз Амаду Онана
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Астон Вилла
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Астон Вилла
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла6 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Астон Вилла
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Астон Вилла
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Астон Вилла2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Астон Вилла
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла1 : 0
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Астон Вилла2 : 1
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Астон Вилла
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Астон Вилла4 : 0
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Астон Вилла2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

