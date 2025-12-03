Брайтон - Астон Вилла 03 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 03-12-2025 21:30
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
03 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|11
|нп
|Янкуба Минте
|8
|нп
|Браян Груда
|9
|нп
|Стефанос Цимас
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|14
|зщ
|Пау Торрес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|22
|зщ
|Ян Матсен
|44
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|24
|пз
|Амаду Онана
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Унаи Эмери
История личных встреч
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|6 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2