Бёрнли - Кристал Пэлас 03 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 03-12-2025 21:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
03 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Томас Кирк (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Кристал Пэлас, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|6
|зщ
|Аксель Туанзебе
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|23
|пз
|Джейди Канво
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 3
|23.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2