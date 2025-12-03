03:38 ()
Бёрнли - Кристал Пэлас 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 21:30
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
03 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Томас Кирк (Англия);
Бёрнли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Кристал Пэлас, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Кристал Пэлас
Лондон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
6 ДР Конго зщ Аксель Туанзебе
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
2 Англия зщ Кайл Уокер
24 Ирландия пз Джош Каллен
16 Португалия пз Флорентину Луиш
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
8 Франция пз Лесли Угочукву
7 Дания нп Якоб Бруун Ларсен
11 Англия нп Джейдон Энтони
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
3 Англия пз Тайрик Митчелл
23 Франция пз Джейди Канво
19 Англия пз Уилл Хьюз
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
9 Англия нп Эдди Нкетиа
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас3 : 0Бёрнли
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли0 : 2Кристал Пэлас
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас1 : 1Бёрнли
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Бёрнли3 : 3Кристал Пэлас
13.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас0 : 3Бёрнли
23.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Бёрнли1 : 0Кристал Пэлас
29.06.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Кристал Пэлас0 : 1Бёрнли
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли0 : 2Кристал Пэлас
02.03.2019 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бёрнли1 : 3Кристал Пэлас
01.12.2018 Англия - Премьер-лига 14-й тур Кристал Пэлас2 : 0Бёрнли
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 1Бёрнли
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Бёрнли0 : 2
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 2Бёрнли
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Бёрнли0 : 2
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 2 : 3Бёрнли
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Кристал Пэлас1 : 2
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Кристал Пэлас3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

