Рио Фердинанд, Шакил О'Нил и Уэйн Гретцки помогут провести жеребьевку чемпионата мира по футболу 2026 года

Следующим летом на лучших стадионах Канады, США и Мексики пройдет долгожданный чемпионат мира по футболу 2026 года, а жеребьевка этого грандиозного турнира обещает быть не менее впечатляющей. Уже известно, что в церемонии примут участие не только легенды футбола, но и прославленные представители других популярных видов спорта. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Организаторы уверяют, что в этот торжественный день зрителей ждет по-настоящему звездный состав гостей. В числе приглашённых - бывший защитник знаменитого «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, имя которого хорошо известно всем любителям футбола. Компанию ему составят настоящие легенды американского футбола – Илай Мэннинг и Том Брэди. Также к церемонии присоединится и великий хоккеист, бывший игрок сборной Канады Уэйн Гретцки, признанный одним из лучших в истории своего вида спорта.

Кроме того, среди гостей – знаменитый бейсболист клуба «Нью-Йорк Янкис» Аарон Джадж, а также легендарный баскетболист, множество лет бывший лицом НБА, Шакил О'Нил. Такое разнообразие звёзд спорта разных направлений призвано продемонстрировать масштаб и значимость чемпионата мира, а также подчеркнуть объединяющую силу спорта. Вести церемонию жеребьевки будет авторитетная телеведущая Саманта Джонсон, известная своим профессионализмом и яркими репортажами.

Добавление столь ярких представителей мировой спортивной элиты сделает мероприятие еще более зрелищным и интересным для миллионов болельщиков по всему миру. Благодаря этому уникальному сочетанию футбола и других видов спорта, жребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года наверняка запомнится как одно из самых красочных событий в истории мирового спорта.