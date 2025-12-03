Лидс - Челси 03 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 03-12-2025 22:15
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
03 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Челси, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Челси
Лондон
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|15
|зщ
|Яка Бийол
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|14
|нп
|Лукас Нмеча
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|17
|пз
|Андрей Сантос
|10
|пз
|Коул Палмер
|41
|нп
|Эстевао
|7
|нп
|Педру Нету
|9
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Энцо Мареска
История личных встреч
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 2
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 3
|11.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 2
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|19.12.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 5
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|24.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2