Лидс - Челси 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 22:15
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
03 Декабря 2025 года в 23:15 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Лидс Юнайтед
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Челси, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Челси
Лондон
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
15 Словения зщ Яка Бийол
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
11 США пз Бренден Ааронсон
14 Германия нп Лукас Нмеча
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
17 Бразилия пз Андрей Сантос
10 Англия пз Коул Палмер
41 Бразилия нп Эстевао
7 Португалия нп Педру Нету
9 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Челси3 : 2Лидс Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси1 : 0Лидс Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Челси
11.05.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Челси
11.12.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Челси3 : 2Лидс Юнайтед
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Челси
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Челси3 : 1Лидс Юнайтед
19.12.2012 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Лидс Юнайтед1 : 5Челси
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Лидс Юнайтед
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 1Лидс Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Лидс Юнайтед
24.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Челси3 : 0
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Челси
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Челси3 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 2 : 2Челси
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Лидс Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

