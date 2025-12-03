Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 03 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 03-12-2025 21:30
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
03 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ноттингем Форест, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|6
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|14
|нп
|Толуваласе Арокодаре
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|4
|зщ
|Морато
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|22
|пз
|Райан Йейтс
|21
|пз
|Омари Хатчинсон
|19
|нп
|Игор Жезус
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Роб Эдвардс
|Шон Дайч
История личных встреч
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 4
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 2
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2