Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 21:30
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
03 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ноттингем Форест, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

31 Англия вр Сэм Джонстон
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
38 Камерун зщ Джексон Тчатчуа
6 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
14 Нигерия нп Толуваласе Арокодаре
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
4 Бразилия зщ Морато
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
22 Англия пз Райан Йейтс
21 Англия пз Омари Хатчинсон
19 Бразилия нп Игор Жезус
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
Португалия Витор Перейра
Уэльс Роб Эдвардс
Англия Шон Дайч
06.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон0 : 3Ноттингем Форест
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест2 : 2Вулверхэмптон
09.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ноттингем Форест
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
11.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ноттингем Форест1 : 1 4 : 3Вулверхэмптон
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Вулверхэмптон
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вулверхэмптон0 : 2Ноттингем Форест
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ноттингем Форест1 : 2Вулверхэмптон
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон0 : 2
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 3 : 0Вулверхэмптон
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Вулверхэмптон3 : 4
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест0 : 2
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Ноттингем Форест3 : 0
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Ноттингем Форест
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест3 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 0Ноттингем Форест
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

