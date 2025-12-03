03:39 ()
Гамбург - Хольштайн 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 21:45
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
03 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Гамбург
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Хольштайн, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Хольштайн
Киль
26 Израиль вр Даниэль Перец
24 Аргентина зщ Николас Капальдо
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
25 Германия зщ Джордан Торунарига
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
21 Германия пз Николай Ремберг
11 Гана пз Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
20 Португалия нп Фабиу Виейра
14 Франция нп Райан Филипп
38 Норвегия нп Александер Рёссинг-Лелесиит
1 Германия вр Тимон Вайнер
26 Словения зщ Давид Зец
3 Германия зщ Марко Коменда
23 Германия зщ Лассе Розенбом
22 Австрия пз Штефан Шваб
6 Сербия пз Марко Ивезич
15 Дания пз Каспер Давидсен
10 Норвегия пз Jonas Torrissen Therkelsen
11 Швеция нп Александер Бернхардссон
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
20 Словакия нп Адриан Капралик
Главные тренеры
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург0 : 1Хольштайн
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Хольштайн4 : 2Гамбург
18.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гамбург0 : 0Хольштайн
09.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Хольштайн2 : 3Гамбург
10.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Хольштайн1 : 0Гамбург
30.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург1 : 1Хольштайн
08.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Гамбург1 : 1Хольштайн
09.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Хольштайн1 : 1Гамбург
08.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург3 : 3Хольштайн
09.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Хольштайн1 : 1Гамбург
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 1
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 1 : 0Гамбург
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Гамбург1 : 1
02.11.2025 Германия — Бундеслига 9-й тур 4 : 1Гамбург
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 1Гамбург
29.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Хольштайн0 : 1
23.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 4 : 1Хольштайн
09.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Хольштайн1 : 0
31.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Хольштайн
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 0 : 1Хольштайн
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
02.12
Герта
Кайзерслаутерн
02.12
РБ Лейпциг
Магдебург
02.12
Боруссия Д
Байер
02.12
Фрайбург
Дармштадт 98
03.12
Бохум
Штутгарт
03.12
Унион
Бавария
03.12
Гамбург
Хольштайн
03.12

