«Ювентус» одолел «Удинезе» на своем поле и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Дата публикации: 03-12-2025 01:23

На стадионе "Альянц" в Турине состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Удинезе". Болельщики с нетерпением ждали исхода этого противостояния, ведь обе команды демонстрируют интересный и динамичный футбол. Итог встречи оказался в пользу туринцев - матч завершился со счётом 2:0.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Игрок "Удинезе" Маттео Пальма в попытке выбить мяч из своей штрафной отправил его в собственные ворота – автогол привёл к лидерству "Ювентуса". После этого игра стабилизировалась, команды обменялись опасными моментами, но защитники обеих сторон действовали максимально надёжно.

Во втором тайме "Ювентус" продолжил контролировать ход встречи и на 69-й минуте получил право на пенальти. Мануэль Локателли уверенно реализовал 11-метровый удар, тем самым удвоив преимущество хозяев поля и фактически сняв все вопросы о победителе данного матча.

Стоит отметить, что в текущем сезоне команды уже встречались в девятом туре Серии А. Тогда "Ювентус" также оказался сильнее, победив "Удинезе" со счётом 3:1. Этот успех только укрепил уверенность подопечных тренерского штаба "Юве" в повторении результата уже в кубковом соревновании.

Действующим обладателем Кубка Италии является "Болонья", и теперь туринский клуб будет стремиться повторить их успех и побороться за трофей. "Удинезе" же завершает своё выступление в нынешнем розыгрыше Кубка, оставив болельщикам повод для размышлений о будущем команды.