«Тоттенхэм» ушёл от поражения в матче 14-го тура АПЛ против «Ньюкасла»

Дата публикации: 03-12-2025 02:14

В рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасл-апон-Тайн состоялся захватывающий поединок между местным "Ньюкасл Юнайтед" и лондонским "Тоттенхэм Хотспур". Главным судьёй встречи был Томас Брамэлл, который тщательно следил за ходом игры и отслеживал все острые моменты.

Открыть счёт в матче удалось хозяевам - на 71-й минуте Бруно Гимарайнс в красивом стиле завершил атаку Ньюкасла, отправив мяч в ворота соперников и выведя свою команду вперёд. Однако "шпоры" быстро ответили - защитник Кристиан Ромеро всего через семь минут сравнял счёт точным ударом после подачи с фланга, вернув интригу в матч. Во второй половине второго тайма страсти на поле только усиливались, и на 86-й минуте Энтони Гордон реализовал пенальти, снова выведя "сорок" вперёд. Казалось, победа будет за хозяевами, но уже в компенсированное арбитром время, на 90+5-й минуте, Кристиан Ромеро оформил эффектный дубль, установив окончательный счёт 2:2.

Данное противостояние стало настоящим украшением 14-го тура АПЛ. После этой напряжённой встречи обе команды набрали по 19 очков: "Ньюкасл Юнайтед" расположился на 13-й строчке турнирной таблицы высшего дивизиона английского футбола, а "Тоттенхэм Хотспур" находится на две позиции выше — на 11-м месте. Такая плотность в таблице лишь подогревает интерес болельщиков к следующим играм.

В ближайшем, 15-м туре, "сороки" 6 декабря сыграют на своём поле против "Бёрнли", а "шпоры" в этот же день примут дома команду "Брентфорд". Оба коллектива продолжают борьбу за высокие места в чемпионате, обещая своим фанатам ещё много ярких эмоций и напряжённых встреч.