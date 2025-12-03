03:38 ()
Свернуть список

Фрайбург - Дармштадт 98 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 19:00
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
03 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Фрайбург
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Дармштадт 98, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Дармштадт 98
Дармштадт
21 Германия вр Флориан Мюллер
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
7 Германия нп Дерри Шерхант
31 Хорватия нп Игор Матанович
1 Германия вр Марсель Шуэн
6 Гана зщ Патрик Пфайффер
20 Сербия зщ Александар Вукотич
5 Хорватия зщ Матей Маглица
26 Германия зщ Маттиас Бадер
17 Германия пз Кай Клефиш
16 Япония пз Hiroki Akiyama
15 Болгария пз Фабиан Нюрнбергер
23 Германия пз Марко Рихтер
34 Франция нп Килиан Корредор
7 Швеция нп Исак Лидберг
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
14.04.2024 Германия — Бундеслига 29-й тур Дармштадт 980 : 1Фрайбург
25.11.2023 Германия — Бундеслига 12-й тур Фрайбург1 : 1Дармштадт 98
29.04.2017 Германия - Бундеслига 31-й тур Дармштадт 983 : 0Фрайбург
10.12.2016 Германия - Бундеслига 14-й тур Фрайбург1 : 0Дармштадт 98
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Фрайбург4 : 0
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 0 : 0Фрайбург
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур 6 : 2Фрайбург
09.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур Фрайбург2 : 1
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 3Фрайбург
30.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 0Дармштадт 98
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Дармштадт 984 : 2
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 2 : 3Дармштадт 98
01.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Дармштадт 982 : 2
29.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Дармштадт 984 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
0 : 1
Герта
Эльверсберг
3 : 0
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
1 : 1 2 : 4
Хайденхайм
Гамбург
0 : 1
Санкт-Паули
Хоффенхайм
2 : 2 8 : 7
Аугсбург
Бохум
0 : 1
Энерги
РБ Лейпциг
1 : 4
Боруссия М
Карлсруэ
3 : 1
Падерборн 07
Байер
2 : 4 ДВ
Майнц
Штутгарт
0 : 2
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
0 : 1
Иллертиссен
Магдебург
0 : 3
Кёльн
Бавария
1 : 4
Фортуна
Фрайбург
1 : 3
Унион
Арминия
2 : 1 ДВ
Дармштадт 98
Шальке-04
4 : 0
1/8 финала
Боруссия М
Санкт-Паули
02.12
Герта
Кайзерслаутерн
02.12
РБ Лейпциг
Магдебург
02.12
Боруссия Д
Байер
02.12
Фрайбург
Дармштадт 98
03.12
Бохум
Штутгарт
03.12
Унион
Бавария
03.12
Гамбург
Хольштайн
03.12

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close