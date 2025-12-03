Реал выбрал замену Лунину: голкипер отправится в аренду

Дата публикации: 03-12-2025 02:15

Украинский голкипер Андрей Лунин, выступающий за мадридский «Реал», рискует потерять статус второго номера после основного вратаря Тибо Куртуа.

В клубе все больше внимания уделяют прогрессу 20-летнего Франса Гонсалеса, отмечает издание Marca. Молодой кипер из «Кастильи» демонстрирует отличную игру в этом сезоне, получил приглашение в юношескую сборную Испании U-20 и уже рассматривается руководством «Реала» как потенциальный дублер для Куртуа. Такая ситуация ставит под сомнение место Лунина в команде.

Окончательное решение по этому вопросу ожидается летом: если украинец покинет клуб, Гонсалес займёт позицию второго вратаря, а если останется – вероятно, молодой испанец отправится в аренду для получения игрового опыта.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» скаут миланского «Интера» внимательно наблюдал за игрой Андрея Лунина, который вышел в стартовом составе из-за отсутствия основного вратаря Тибо Куртуа.

Таким образом, будущее Лунина в «Реале» остаётся неопределённым — теперь многое зависит от развития событий в предстоящем трансферном окне. Молодая звезда «Кастильи» имеет все шансы занять более высокую позицию в иерархии команды, что может привести к изменению баланса сил между молодыми вратарями клуба.

Для Андрея Лунина наступает важный этап карьеры, когда необходимо доказать свою значимость и способность конкурировать за место в стартовом составе одной из самых сильных команд Европы.