«Манчестер Сити» одолел «Фулхэм» в сверхрезультативном матче с девятью голами

Дата публикации: 03-12-2025 01:23

Завершился очередной поединок 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором на поле стадиона "Крэйвен Коттедж" в Лондоне сошлись "Фулхэм" и "Манчестер Сити". Гости одержали драматичную победу в сверхрезультативной встрече, завершившейся со счетом 5:4 в их пользу. Главным судьей матча выступил Крэйг Поусон, представляющий Южный Йоркшир.

Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, воспользовавшись ошибкой защитников "Фулхэма". Спустя двадцать минут Тейани Рейндерс удвоил преимущество гостей, а уже на 44-й минуте Фил Фоден забил третий гол своей команды. Однако "Фулхэм" не сдался: Эмиль Смит-Роу отличился в компенсированное время первого тайма, подарив болельщикам надежду.

Вторая половина игры началась с нового всплеска активности "горожан". Фил Фоден оформил свой дубль на 48-й минуте, увеличив счет до 4:1. На 54-й минуте Сандер Берге записал на свой счет автогол, еще больше усложнив положение "Фулхэма". Тем не менее, хозяева поля не сдавались. Алекс Айуоби на 57-й минуте сократил отставание своей команды, а уже через некоторое время Саму Чуквезе забил два красивых мяча подряд на 73-й и 78-й минутах, вернув интригу в концовку матча.

После этого яркого противостояния "Фулхэм" остается на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 17 очков. А "Манчестер Сити" с 28 баллами поднимается на вторую позицию, продолжая борьбу за чемпионство.

В следующем туре 7 декабря "дачники" примут дома "Кристал Пэлас", а 6 декабря "Манчестер Сити" сыграет на своем поле против "Сандерленда". Оба матча обещают быть интересными и могут повлиять на положение клубов в таблице.