Арсенал - Брентфорд 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 21:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
03 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Арсенал
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брентфорд, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Брентфорд
Лондон
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
3 Испания зщ Кристьян Москера
5 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
49 Англия зщ Майлз Льюис-Скелли
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
20 Англия нп Нони Мадуэке
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
3 Англия зщ Рико Генри
33 Италия пз Микаель Кайоде
27 Германия пз Витали Янельт
18 Украина пз Егор Ярмолюк
24 Дания нп Миккель Дамсгор
7 Германия нп Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
12.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Арсенал1 : 1Брентфорд
01.01.2025 Англия — Премьер-лига 19-й тур Брентфорд1 : 3Арсенал
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1Брентфорд
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд0 : 1Арсенал
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Брентфорд0 : 1Арсенал
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Арсенал1 : 1Брентфорд
18.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брентфорд0 : 3Арсенал
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал2 : 1Брентфорд
13.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 0Арсенал
26.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал3 : 1Брентфорд
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

Отзывы и комментарии к матчу

