Арсенал - Брентфорд 03 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 03-12-2025 21:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
03 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Брентфорд, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|20
|нп
|Нони Мадуэке
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|3
|зщ
|Рико Генри
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|27
|пз
|Витали Янельт
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|7
|нп
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
Главные тренеры
|Микель Артета
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|12.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|01.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|13.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|26.09.2018
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Брентфорд». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2