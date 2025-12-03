«Барселона» обыграла «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги

Дата публикации: 03-12-2025 01:25

Состоялся перенесённый матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская "Барселона" принимала мадридский "Атлетико". В напряжённой и насыщенной событиями игре хозяева одержали победу со счетом 3:1, продолжив борьбу за чемпионство. Матч проходил на знаменитом стадионе "Спотифай Камп Ноу" в Барселоне. Главным судьёй этой встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, представляющий Бильбао. Около 60 тысяч зрителей стали свидетелями зрелищной и упорной борьбы двух грандов испанского футбола.

Счет в матче открыл полузащитник "Атлетико" Алекс Баэна на 20-й минуте, завершив быструю атаку гостей точным ударом — мяч оказался в сетке ворот "Барселоны", и гости повели 1:0. Однако уже на 26-й минуте каталонцы ответили своим голом: бразилец Рафинья воспользовался неточностью в обороне соперника и сравнял счет. Далее шансы выйти вперед представились "Барселоне" — на 36-й минуте нападающий Роберт Левандовски получил возможность пробить пенальти, но не сумел переиграть вратаря "Атлетико". Тем не менее, хозяева продолжали оказывать давление, и на 65-й минуте Даниэль Ольмо удачно завершил комбинацию, выведя "Барселону" вперед.

В дополнительное время, на 90+6-й минуте, Ферран Торрес окончательно снял все вопросы о победителе, поставив финальную точку точным ударом — 3:1 в пользу "сине-гранатовых". Эта победа позволила "Барселоне" упрочить своё лидерство в турнирной таблице, набрав 37 очков после 15 сыгранных матчей. "Атлетико" же остался на четвёртом месте с 31 баллом, однако ещё сохраняет шансы навязать борьбу за высокие строчки. Поединок стал украшением тура и показал высокий уровень обеих команд.