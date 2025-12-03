03:39 ()
Свернуть список

Аталанта - Дженоа 03 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 03-12-2025 16:00
03 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Аталанта
Дженоа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Дженоа, которое состоится 03 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Раффаэле Палладино
Франция Патрик Виейра
Италия Даниэле Де Росси
История личных встреч
17.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Дженоа2 : 3Аталанта
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Аталанта5 : 1Дженоа
11.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Дженоа1 : 4Аталанта
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта2 : 0Дженоа
13.03.2022 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта0 : 0Дженоа
21.12.2021 Италия - Серия А 19-й тур Дженоа0 : 0Аталанта
15.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Дженоа3 : 4Аталанта
17.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта0 : 0Дженоа
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта2 : 2Дженоа
15.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Дженоа1 : 2Аталанта
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Аталанта2 : 0
26.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 3Аталанта
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 1Аталанта
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Аталанта0 : 3
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 1Аталанта
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Дженоа2 : 1
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 3Дженоа
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Дженоа2 : 2
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 2Дженоа
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Дженоа0 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
0 : 0 1 : 2
Милан
Бари
2 : 0
Аудаче Чериньола
Верона
1 : 1 2 : 4
Специя
Сампдория
1 : 1 4 : 2
Удинезе
Каррарезе
2 : 0
Торино
Модена
1 : 0
1/16 финала
Кальяри
Фрозиноне
4 : 1
Удинезе
Палермо
2 : 1
Милан
Лечче
3 : 0
Парма
Специя
2 : 2 4 : 3
Верона
Венеция
0 : 0 4 : 5
Комо
Сассуоло
3 : 0
Дженоа
Эмполи
3 : 1
Торино
Пиза
1 : 0
1/8 финала
Ювентус
Удинезе
02.12
Аталанта
Дженоа
03.12
Наполи
Кальяри
03.12
Интер М
Венеция
03.12
Болонья
Парма
04.12
Лацио
Милан
04.12
Рома
Торино
13.01
Фиорентина
Комо
27.01
1/4 финала
Команда12
Winner EF1
Winner EF2
04.0204.02
Winner EF6
Winner EF5
04.0204.02
Команда12
Winner EF3
Winner EF4
04.0204.02
Winner EF8
Winner EF7
04.0204.02
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
04.0304.03
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
04.0304.03
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close