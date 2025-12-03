«Байер» одолел дортмундскую «Боруссию» с минимальным счётом в матче Кубка Германии

Дата публикации: 03-12-2025 01:24

На стадии 1/8 финала Кубка Германии состоялось захватывающее противостояние между дортмундской «Боруссией» и леверкузенским «Байером». Встреча прошла на домашнем стадионе «Боруссии» в Дортмунде, где команды часто дарят зрителям яркие матчи и напряжённую борьбу до финального свистка. В этот раз успех был на стороне гостей из Леверкузена, которые сумели одержать минимальную, но очень важную победу - 1:0.

Единственный гол в этом упорном противостоянии был забит на 34-й минуте. Отличился полузащитник «Байера» Ибрахим Маза, грамотно воспользовавшийся ошибкой в обороне хозяев и точно пробивший по воротам. Во втором тайме футболисты из Леверкузена продолжили активно атаковать, и на 60-й минуте Мартен Терье отправил мяч в сетку «Боруссии» во второй раз, однако после проверки VAR взятие ворот было отменено из-за офсайда. Несмотря на многочисленные попытки хозяев сравнять счёт, оборона гостей сыграла надёжно, не позволив сопернику отличиться.

Напомним, на прошлом этапе Кубка Германии - в 1/16 финала - «Боруссия» уверенно прошла «Айнтрахт», а «Байер» одолел «Падерборн 07», что позволило клубам выйти в число сильнейших команд турнира. Турнир продолжает радовать болельщиков неожиданными результатами и яркими моментами на каждом этапе.

Действующим обладателем Кубка Германии остаётся «Штутгарт», который в прошлогоднем финале оказался сильнее «Арминии», одержав победу со счётом 4:2. Новая кампания обещает быть не менее интересной, и болельщики с нетерпением ждут новых захватывающих встреч и драматичных развязок.