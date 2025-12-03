«Реал» из Мадрида нанес сокрушительное поражение «Атлетику» из Бильбао

Дата публикации: 03-12-2025 23:44

В 19-м туре испанской Ла Лиги состоялся занимательный поединок между «Атлетиком» из Бильбао и мадридским «Реалом». Встреча проходила на знаменитом стадионе «Сан-Мамес Баррия» и собрала тысячи болельщиков, ждавших интересной борьбы. Главный арбитр матча — Хесус Хиль Мансано — строго следил за соблюдением правил. Несмотря на поддержку домашних трибун, успех в этом матче праздновали гости: «Реал» уверенно победил с разгромным счетом 3:0.

С первых минут инициативой завладели футболисты мадридского клуба. Счет был открыт уже на 7-й минуте встречи — нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе безупречно реализовал свой момент, забив красивый гол. На 42-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Эдуарду Камавинга — он точно пробил по воротам «Атлетика» после передачи того же Мбаппе, записавшего на свой счет голевую передачу. Во втором тайме блестящий французский форвард Мбаппе снова отличился, оформив дубль на 59-й минуте и фактически сняв все вопросы о победителе этого матча.

К сожалению для «Реала», на 69-й минуте их полузащитник Камавинга был вынужден покинуть поле из-за травмы. Замена не повлияла на ход игры — подопечные мадридского клуба эффективно контролировали мяч и уверенно довели матч до победы.

После этой встречи «Реал» продолжает преследовать лидера Ла Лиги — у команды из Мадрида теперь 36 очков, и она занимает вторую строчку таблицы, уступая лишь одно очко первой «Барселоне». «Атлетик», имея в активе 20 очков, пока расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Реал» предстоит встретиться с крепкой «Сельтой» 7 декабря. В свою очередь «Атлетик» уже 6 декабря сыграет против мадридского «Атлетико». Футбольные болельщики с нетерпением ждут новых ярких матчей!