Перес готов пожертвовать своим любимчиком ради трансфера суперзвезды в Реал

Дата публикации: 03-12-2025 23:47

Президент «Реала» Флорентино Перес готов найти неожиданный выход из сложившейся ситуации — продать одного из ключевых игроков команды, чтобы укрепить центр поля новым приобретением, Витиньей из «ПСЖ».

Внутри клуба все чаще говорят о необходимости масштабного обновления состава после ряда нестабильных выступлений команды. Основным кандидатом на уход считается Родриго — молодой форвард, которого президент клуба всегда высоко ценил. Однако последние несколько месяцев бразилец не может выйти на свою прежнюю форму и постепенно теряет свое место в основных схемах под руководством Хаби Алонсо.

На вырученные от продажи средства «Реал» планирует приобрести Витинью, одного из ключевых полузащитников парижского клуба. Португальский футболист оценивается в 90 миллионов евро, и трансфер обещает быть сложным, но в Мадриде уверены: именно он способен стать новым лидером линии полузащиты и решить возникшие проблемы «королевского клуба» посреди сезона. Такой ход может значительно усилить команду и вывести ее на новый уровень игры.

Стоит отметить, что Витинья уже давно находится в поле зрения испанского гранда благодаря своим ярким выступлениям и универсальности на поле. Он отличается отличным видением игры, умением создавать моменты и разгонять атаки, что так необходимо «Реалу» в текущий момент. Кроме того, появление португальца может стимулировать конкуренцию внутри команды и повысить уровень мотивации игроков.

Перспективы трансфера Витиньи обсуждаются на высшем уровне, а болельщики «Реала» с нетерпением ожидают новостей со стороны руководства. Если сделка состоится, это станет одним из ключевых шагов клуба в ближайшем трансферном окне, направленным на укрепление состава и борьбу за серьёзные трофеи в текущем сезоне.