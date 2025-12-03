Бенфика озвучила клубам АПЛ стоимость Анатолия Трубина

Дата публикации: 03-12-2025 23:46

Украинский вратарь «Бенфики» и национальной сборной Украины Анатолий Трубин может вскоре сменить клуб. По информации из надежных источников, несколько клубов английской Премьер-лиги проявляют серьезный интерес к талантливому голкиперу. Лиссабонский клуб намерен выручить за Трубина около 40 миллионов евро, что позволит ему потенциально попасть в десятку самых дорогостоящих трансферов вратарей за всю историю футбола.

В текущем сезоне 22-летний Трубин провел 20 матчей, в которых пропустил 14 голов и 11 раз отстоял на ноль, демонстрируя высокий уровень игры и стабильность на линии ворот.

Ранее главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо выразил удовлетворение выступлением украинского вратаря в Лиге чемпионов УЕФА, особенно отметив его блестящую игру в поединке против амстердамского «Аякса». По словам португальского специалиста, Трубин показал зрелый и уверенный футбол, что подтверждает его статус одного из лучших молодых голкиперов Европы.

Такое развитие событий может стать значимым шагом в карьере Анатолия, который уже привлек внимание ведущих европейских клубов. Перспективный страж ворот продолжает доказывать, что способен конкурировать на самом высоком уровне и заслуживает дальнейшего роста как профессионал.

Переход в один из топ-клубов АПЛ позволит Трубину получить новый опыт и закрепиться в элитном футболе, что, безусловно, повысит его репутацию и станет важным этапом в его спортивном пути. Болельщики «Бенфики» надеются, что клуб правильно оценит время и условия сделки, чтобы получить максимальную выгоду, а сам игрок продолжит развиваться и радовать поклонников футбола своими яркими выступлениями.