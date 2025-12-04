«Лидс Юнайтед» одержал победу над «Челси» в 14-м туре АПЛ

Дата публикации: 04-12-2025 01:31

Завершился насыщенный матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором на поле стадиона "Элланд Роуд" в Лидсе встретились местный "Лидс Юнайтед" и лондонский "Челси". Команда хозяев, которых часто называют "павлинами", сумела переиграть фаворита встречи со счетом 3:1 и порадовала своих болельщиков важной победой. Главный судья поединка Даррен Ингланд следил за происходящим на поле и умело контролировал игру.

Счет был открыт уже на 6-й минуте — Яка Бийол уверенно реализовал свой момент и вывел "Лидс" вперед. Хозяева продолжали доминировать и на 43-й минуте Ао Танака во второй раз поразил ворота "Челси", удвоив преимущество своей команды. Тем не менее "синие" не сдавались и на старте второго тайма, на 50-й минуте, Педру Нету сократил отставание, дав гостям надежду отыграться. Однако на 72-й минуте Доминик Калверт-Льюин снял все вопросы о победителе, забив третий мяч в ворота "Челси".

После этой встречи положение команд в турнирной таблице изменилось. "Лидс Юнайтед" набрал 14 очков и находится сейчас на 17-м месте, борясь за сохранение прописки в Премьер-лиге. "Челси", несмотря на поражение, сохраняет 4-е место с 24 очками — команда продолжает борьбу за попадание в еврокубки.

В следующем туре, который состоится 6 декабря, "павлины" примут на своем поле "Ливерпуль" — одну из самых титулованных команд Англии. "Синие" же отправятся в гости к "Борнмуту". Ожидаются не менее интересные и важные матчи, которые определят дальнейшую расстановку сил в верхней и нижней части таблицы. Болельщики ждут новых эмоций и захватывающей борьбы на футбольных полях Англии!