Рома озвучила сумму предложения «Атлетико» за Распадори

Дата публикации: 19-12-2025 23:00

В последние часы усилились переговоры между Ромой и представителями нападающего мадридского Атлетико Джакомо Распадори по поводу его возможного трансфера в итальянский клуб, об этом сообщает издание Calciomercato.

По данным источника, руководство Атлетико изначально не планировало расставаться с 25-летним форвардом. Тем не менее, в последние дни испанский клуб начал рассматривать вариант с его уходом. Рома заинтересована в аренде Распадори с опцией последующего выкупа за сумму 20 миллионов евро. При этом отмечается, что итальянский нападающий не рассматривается римлянами как альтернатива Джошуа Зиркзее, которого клуб также хочет видеть в составе и ведет переговоры о покупке у Манчестер Юнайтед.

Напомним, Джакомо Распадори перебрался в Атлетико прошлым летом из Наполи. За это время футболист успел принять участие в 13 встречах всех соревнований, где отметился двумя голами и двумя результативными передачами, продемонстрировав свои атакующие качества и универсальность на поле. Текущий контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года, что подчеркивает серьезные намерения команды на будущее. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 22 миллиона евро. Сейчас продолжаются обсуждения деталей потенциальной сделки, и в ближайшие дни могут появиться новые подробности по данному переходу.