В Турции выдали ордера на арест 14 футболистов по подозрению в участии в незаконных ставках

Дата публикации: 26-12-2025 12:40

Прокуратура Стамбула в рамках крупного расследования, связанного с незаконными ставками на футбольные матчи в Турции, выдала ордера на арест 29 человек, среди которых оказались 14 футболистов. Об этом стало известно из публикации онлайн-издания TRT Haber. Источники сообщают, что подозреваемыми по делу проходят не только игроки, но и бывший генеральный директор клуба Галатасарай Эрден Тимур. Его участие в расследовании подчеркивает масштаб происходящего и серьезность ситуации вокруг турецкого футбола.

Напомним, что ещё ранее Турецкая футбольная федерация официально инициировала проверку случаев, связанных с организацией и участием в незаконных ставках на спортивные события. В результате возбужденных дел под подозрением оказались 1024 футболиста. Из этого числа 102 игрока были уже подвергнуты различным дисциплинарным санкциям, включая отстранение от футбольной деятельности на сроки от 45 дней до одного года. Это решение ясно отражает твердую позицию федерации в отношении нарушителей и создает прецедент для последующих расследований.

Кроме того, в прошлом месяце президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу выступил с заявлением, в котором отметил, что благодаря незаконным ставкам из страны были выведены денежные средства на сумму, превышающую 50 миллиардов долларов США. Этот факт указывает на огромные масштабы преступной деятельности и серьезный ущерб, который был нанесен национальной экономике и репутации футбольного сообщества Турции. Расследование продолжается, а власти намерены довести дело до конца, чтобы покончить с этой опасной практикой и восстановить доверие к спорту среди болельщиков и игроков.