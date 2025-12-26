«Реал» не планирует приобретать нового полузащитника для Алонсо зимой

Дата публикации: 26-12-2025 21:19

Аренда нападающего Эндрика в французский клуб «Лион» - это пока единственный трансфер, который мадридский «Реал» собирается осуществить зимой. Информацию об этом опубликовал источник COPE.

Как отмечает издание, руководство «Королевского клуба» твердо придерживается такой позиции, несмотря на настоятельную просьбу главного тренера Хаби Алонсо. Наставник хотел бы видеть в составе ещё одного полузащитника, о чём заявлял еще прошлым летом. Однако в «Реале» считают, что в нынешней команде уже есть достаточное количество игроков, способных эффективно закрыть проблемную позицию в центре поля. По мнению руководства, покупка нового игрока не является актуальной задачей, и до лета новых трансферов не будет.

Также руководство клуба делает ставку на собственных молодых футболистов, доверяя их потенциалу и считая, что они смогут проявить себя уже в ближайшем будущем. Таким образом, «сливочные» предпочитают не тратить средства зимой, а развивать внутренних резервистов. Такой подход должен укрепить командный дух и повысить конкуренцию в составе.

После 18 проведённых туров Ла Лиги мадридский коллектив набрал 42 очка и сейчас занимает второе место в турнирной таблице, сохраняя шансы на борьбу за чемпионство.