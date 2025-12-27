На домашнем стадионе мадридского «Атлетико» уберут памятную доску Тибо Куртуа

Дата публикации: 27-12-2025 18:30

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не будет включён в число номинантов на установку новой памятной доски на стадионе «Метрополитано». Об этом сообщает издание Marca. Решение приняли после обсуждения в клубе и консультаций с болельщиками, которые имеют возможность проголосовать за 20 имён, достойных мемориальных табличек. Голосование среди членов мадридского «Атлетико» продлится до 5 января. Куртуа, хотя и провёл значительную часть своей карьеры в составе «Атлетико», не соответствует нынешним критериям клуба для получения подобной награды. В результате его нынешняя памятная доска будет демонтирована со стадиона.

Отношения между Куртуа и болельщиками «Атлетико» давно остаются напряжёнными. После перехода в мадридский «Реал» бельгийский голкипер стал одной из самых неоднозначных фигур для фанатов бывшего клуба. Ранее мемориальная доска, установленная в честь Куртуа, неоднократно становилась объектом актов вандализма со стороны фанатов «Атлетико». Каждый раз, когда Куртуа выходил на поле в матчах против «Атлетико» в составе «Реала», фиксировались новые повреждения и осквернения доски. Теперь, в связи с новым голосованием и отсутствием поддержки со стороны поклонников «Атлетико», имя Куртуа больше не будет значиться среди почётных игроков на домашнем стадионе клуба.