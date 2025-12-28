Globe Soccer Award назвал лучшего молодого футболиста 2025 года

Дата публикации: 28-12-2025 22:20

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ был признан лучшим молодым футболистом 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Globe Soccer Awards - это престижная ежегодная церемония награждения, на которой отмечают выдающихся игроков, тренеров и других деятелей футбольного мира. Лауреаты выбираются на основе голосования болельщиков и экспертов, что придаёт этому событию значительный вес в футбольном сообществе. В разные годы награда досталась самым талантливым и перспективным спортсменам мира, что ещё раз подчеркивает значимость достижения Дезире Дуэ.

В нынешнем сезоне французский нападающий провёл за свой клуб 10 матчей, забив пять голов и сделав одну результативную передачу. Вместе с командой «ПСЖ» он выиграл чемпионат Франции сезона 2024-2025, стал обладателем Кубка Франции и Суперкубка страны. Кроме того, в этот год футболист вместе с клубом стал победителем Лиги чемпионов, а также завоевал Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Таким образом, Дезире Дуэ внёс неоценимый вклад в успехи клуба, а его игра и успехи вдохновляют молодых футболистов по всему миру.