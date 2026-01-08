Моуринью обрушился с критикой на «Бенфику» после проигрыша в полуфинале Кубка лиги

Дата публикации: 08-01-2026 10:34

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Браги» в полуфинальном матче Кубка португальской лиги, завершившемся со счётом 1:3.

«Иногда футбол оценивают по-разному, однако этот матч, на мой взгляд, вызовет единодушное мнение. Думаю, ваши оценки совпадут с нашими. В начале первого тайма мы стартовали неплохо, хорошо контролировали мяч и могли отличиться, однако затем был назначен пенальти, который впоследствии отменили после просмотра VAR. Этот момент мог бы мотивировать нас, но, напротив, после этого наступил наш спад.

С технической точки зрения мы допустили много ошибок: футболисты ошибались в элементарных ситуациях. Была пятиминутка, когда у нашей скамейки сразу трое игроков подряд отдавали поперечные передачи в низком блоке рядом с нашей штрафной, что недопустимо. Эмоционально в первом тайме команда выглядела слабо - кроме начальных пяти минут, сложно выделить что-то позитивное. Во второй половине встречи мы были активнее, прессинговали, боролись за мяч и провели несколько хороших атак. Получилось так, что первый тайм был за "Брагой", второй можно отдать нам. По справедливости матч мог бы закончиться вничью, но результат оказался иным. На самом деле не "Брага" выиграла матч - это мы сами уступили», - приводит слова Жозе Моуринью издание Record.

В финале Кубка лиги «Брага» встретится с «Виторией Гимарайнш», которая ранее обыграла «Спортинг» со счётом 2:1. Решающий матч турнира обещает быть интересным для всех болельщиков португальского футбола.