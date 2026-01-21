«Аякс» одержал победу над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 21-01-2026 01:27

В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 состоялся напряжённый матч между испанским клубом "Вильярреал" и нидерландским "Аяксом". Свидетелями противостояния команды стали болельщики на стадионе "Керамика" в Вильярреале. Главным судьей матча выступил арбитр из Шотландии Ник Уолш. В ходе встречи победа в поединке с трудом, но всё же досталась гостям из Амстердама - "Аякс" выиграл со счётом 2:1.

Первым отметился в протоколе матча нападающий "Вильярреала" Тани Олувасейи, который открыл счёт на 49-й минуте. Однако уже на 61-й минуте полузащитник гостей Оскар Глух сравнял результат, вернув интригу в игру. Победный же гол на 90-й минуте забил форвард "Аякса" Оливер Эдвардсен, что принесло амстердамцам важнейшие три очка.

По итогам встречи "Вильярреал" остался с одним набранным очком и продолжает занимать нижние строчки в турнирной таблице. "Аякс", в свою очередь, после семи матчей имеет в активе шесть очков, но также пока располагается вне зоны выхода в плей-офф. В заключительном туре группового этапа нидерландцы сыграют на своем поле против греческого "Олимпиакоса", тогда как "Вильярреал" отправится в гости к немецкому "Байеру". Заключительные поединки тура пройдут в среду, 28 января.