«Тоттенхэм» одолел дортмундскую «Боруссию» в седьмом туре Лиги чемпионов

Завершился матч 7-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, в котором встречались лондонский "Тоттенхэм Хотспур" и дортмундская "Боруссия". Английская команда уверенно одержала победу - итоговый счет 2:0. Матч прошёл на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, а главным судьёй был назначен шведский арбитр Гленн Нюберг из Борленге.

Лондонцы быстро обозначили своё преимущество. Уже на 14-й минуте защитник Кристиан Ромеро открыл счет, точно пробив после подачи с углового. На 37-й минуте форвард "шпор" Доминик Соланке удвоил преимущество своей команды, завершив быструю атаку точным ударом из пределов штрафной. Благодаря уверенной игре "Тоттенхэма" в защите дортмундская команда так и не смогла отличиться.

По итогам семи туров "Тоттенхэм Хотспур" набирает 14 очков и поднимается на четвёртое место в сводной таблице Лиги чемпионов. В свою очередь "Боруссия" с 11 баллами занимает двенадцатую позицию. Несмотря на поражение, немецкий клуб сохраняет шансы на попадание в следующий раунд, однако теперь у "Боруссии" гораздо меньше права на ошибку.

В следующем туре, который состоится 28 января, "Тоттенхэм Хотспур" проведет выездной матч с франкфуртским "Айнтрахтом". В этот же день дортмундская "Боруссия" будет принимать на своем поле миланский "Интер". Болельщиков ждут новые эмоции и интрига в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов.