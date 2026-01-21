«Копенгаген» ушёл от поражения в матче Лиги чемпионов против «Наполи»

Дата публикации: 21-01-2026 01:29

Прошел матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, где встретились "Копенгаген" и "Наполи". Финальный свисток зафиксировал результат 1:1. Игра прошла на стадионе "Паркен" в Копенгагене, Дания, а обслуживал встречу главный арбитр Ирфан Пельто из Сараево, Босния и Герцеговина.

На 35-й минуте матча датский полузащитник Томас Дилейни получил красную карточку, оставив "Копенгаген" в меньшинстве. Спустя четыре минуты, на 39-й, полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей вывел свою команду вперед, установив счет 0:1 в пользу гостей. Несмотря на численное меньшинство, хозяева нашли в себе силы сравнять счет - на 72-й минуте отличился форвард Джордан Ларссон, поразив ворота соперника и принеся своей команде столь важный балл.

После этой встречи обе команды набрали по восемь очков в Лиге чемпионов: "Копенгаген" занимает 24-е место, а "Наполи" расположился на 23-й позиции в сводной турнирной таблице турнира.

В следующем туре, который пройдет 28 января, "Копенгаген" сыграет на выезде против "Барселоны", а "Наполи" в тот же день примет дома английский "Челси". Борьба в группе обещает быть очень напряженной до самого последнего тура!