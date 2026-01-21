«ПСЖ» уступил «Спортингу» в поединке Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-01-2026 01:30

В рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоялся интригующий матч между португальским клубом «Спортинг» и французским грандом «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне, где за ходом поединка наблюдали тысячи болельщиков. Итог встречи оказался неожиданным для многих поклонников футбола - хозяева одержали волевую победу с минимальным преимуществом 2:1.

Уже на 30-й минуте матча полузащитник французов Уоррен Заир-Эмери забил гол, однако после видеопросмотра арбитр отменил взятие ворот. Спустя почти час после стартового свистка, на 74-й минуте, нападающий «Спортинга» Луис Суарес сумел реализовать свой момент и отправил мяч в сетку, тем самым открыв счёт. Ответ гостей не заставил себя ждать: всего через пять минут форвард ПСЖ Хвича Кварацхелия восстановил равновесие на табло. Но развязка наступила буквально на последних секундах основного времени — Луис Суарес отметился дублем, установив итоговый результат 2:1 в пользу португальцев.

По итогам семи туров оба клуба набрали по 13 очков, однако благодаря дополнительным показателям «ПСЖ» располагается на пятой строчке турнирной таблицы, а «Спортинг» находится на шестом месте.

Финальный поединок Лиги чемпионов в этом сезоне состоится на «Пушкаш Арене» в Будапеште 30 мая 2026 года. Напомним, действующим обладателем трофея является команда из Парижа.