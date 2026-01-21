«Арсенал» обыграл «Интер» в 7-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 21-01-2026 01:31

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором встречались Интер и Арсенал. Арсенал одержал уверенную победу со счетом 3:1 и укрепил позиции в таблице. Игра прошла на знаменитом стадионе Сан-Сиро - Джузеппе Меацца в Милане, а главным судьёй встречи был португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру.

С первых минут команды продемонстрировали острое соперничество. Уже на 10-й минуте Габриэл Жезус сумел открыть счёт, воспользовавшись ошибкой защитников Интера и точно пробив мимо вратаря. Миланцы быстро ответили голом: на 18-й минуте Петар Сучич отличился, восстановив равновесие на табло. Однако на 31-й минуте Жезус вновь оказался в нужном месте и оформил свой дубль, снова выведя Арсенал вперёд. Когда до конца матча оставалось всего несколько минут, Виктор Дьёкереш увеличил преимущество гостей, забив третий мяч для лондонцев на 84-й минуте.

После этой встречи Интер с 12 очками располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Лиги чемпионов, а Арсенал уверенно лидирует, набрав 21 очко за семь туров. Напомним, что финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на современной Пушкаш Арене в Будапеште, где 30 мая 2026 года состоится решающий матч сезона и определится новый чемпион Европы.