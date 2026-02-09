«Манчестер Сити» и «Челси» заинтересованы в борьбе за вингера «Баварии»

Дата публикации: 09-02-2026 13:16

«Манчестер Сити» и «Челси» серьезно заинтересованы в приобретении вингера мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе и намерены сделать ему предложение о переходе уже в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Оба топ-клуба английской Премьер-лиги готовы вложить значительные средства в подписание талантливого игрока. В данный момент в «Баварии» Олисе выступает в качестве одного из ключевых футболистов стартового состава, однако появившееся на горизонте предложение в размере 150 миллионов евро способно заставить руководство мюнхенского гранда пересмотреть свое отношение к возможному уходу футболиста. Сейчас зарплата Олисе составляет примерно 220 тысяч евро в неделю, но оба английских клуба, согласно источникам, согласны повысить эту сумму до 350 тысяч евро в неделю, сделав тем самым свои предложения еще более привлекательными для молодого французского вингера.

Примечательно, что контракт Олисе с «Баварией» рассчитан до 2029 года, что дает мюнхенцам определенные рычаги в переговорах. Между тем, по оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста приближена к 130 миллионам евро. Сумеет ли «Бавария» удержать одну из своих главных звезд или французский талант продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, станет известно уже этим летом.