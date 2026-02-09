Лапорта подытожил результаты своего президентства в «Барселоне»

Дата публикации: 09-02-2026 22:59

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о своей отставке с поста главы клуба, чтобы иметь возможность вновь принять участие в выборах на эту должность. Вместе с ним в отставку ушли и все члены нынешнего правления клуба, что является обязательной процедурой перед началом избирательной кампании и выборами нового президента каталонского гранда. По правилам клуба, любой действующий президент и его команда должны сложить полномочия, если намерены снова баллотироваться на своих постах. На пресс-конференции Лапорта подробно рассказал о своих достижениях за прошедший срок на посту президента и поделился с журналистами своими впечатлениями от времени, проведённого у руля клуба.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поддерживал меня и нашу команду в течение этих непростых пяти лет. Для меня было огромной честью вновь быть президентом такого легендарного клуба, как «Барселона». Однако действующее законодательство требует, чтобы я сейчас покинул свой пост, если собираюсь снова баллотироваться в президенты. Со мной уходят и члены совета директоров, чтобы мы снова могли предстать перед партнёрами и продемонстрировать клубу наши планы на будущее», - сказал Лапорта.

Рассуждая о проделанной работе, Лапорта отметил, что доволен теми изменениями, которые произошли в клубе за последние годы. По его словам, «Барселона» заметно улучшилась во всех аспектах своей деятельности, и в этом немалая заслуга сотрудников клуба, которые проявили профессионализм, преданность и настоящее чувство принадлежности к каталонскому футболу. Он отдельно поблагодарил членов правления, которые поддерживали его во времена серьёзных трудностей, когда клуб нуждался в экстренных мерах и грамотных управленческих решениях для стабилизации финансового положения и стратегического развития. Лапорта напомнил, что благодаря сплочённой работе коллектива «Барселона» смогла преодолеть тяжёлый кризис, восстановить экономическую устойчивость и провести необходимые реформы.

Также президент отметил, что на спортивном поприще клуб достиг значительных результатов. Он подчеркнул, что вместе с советом директоров гордится тем, что смог подарить болельщикам новые яркие эмоции, вернуть им веру в команду и напомнить, что «Барселона» способна сражаться за самые высокие позиции. Сейчас клуб возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, сражается за победу в Кубке Испании, впереди - полуфинал с «Атлетико», а триумф в Суперкубке дал новый импульс дальнейшей борьбе за трофеи этого сезона. Помимо этого, команда продолжает выступать в Лиге чемпионов, где рассчитывает на новые успехи. Лапорта выразил уверенность, что «Барса» сможет и дальше радовать своих болельщиков красивой и результативной игрой, приводя их к новым победам и достижениями.

Напомним, что выборы нового президента каталонского клуба назначены на 15 марта. Новый лидер клуба официально вступит в должность с 1 июля, и тогда начнётся новый этап в истории «Барселоны».