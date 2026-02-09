Инвесторам «Реала» важно поддержать стратегию клуба и проект Суперлиги

Дата публикации: 09-02-2026 23:01

Потенциальные инвесторы, заинтересованные в сотрудничестве с мадридским "Реалом", должны обязательно поддерживать долгосрочную стратегию клуба, в том числе и его приверженность проекту европейской Суперлиги. Об этом рассказал известный журналист The Athletic Гильермо Рай, сделав соответствующую публикацию в соцсети X (бывший Twitter). Напомним, что на днях появилась официальная информация о том, что "Барселона" приняла решение выйти из состава участников Суперлиги, и клуб сообщил об этом на своем официальном сайте. После такого шага, мадридский "Реал" стал единственным клубом, который по-прежнему остается верен данному проекту и продолжает продвигать идею создания нового турнира для ведущих европейских команд.

Напомним, идея создания Суперлиги обрела публичную огласку еще в 2021 году, когда было объявлено о формировании нового европейского футбольного турнира. В числе учредителей тогда значились двенадцать грандов европейского футбола, включая "Барселону", которая теперь вышла из проекта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) резко осудил инициативу и пригрозил всем клубам, решившим поддержать Суперлигу, возможным отстранением от участия в национальных, европейских и мировых соревнованиях. Ситуация вокруг проекта остается напряженной, а дальнейшая судьба турнира пока неизвестна.