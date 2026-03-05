Витинья высказался по поводу слухов о своем переходе из «ПСЖ» в «Реал»

Дата публикации: 05-03-2026 18:42

Полузащитник парижского клуба «ПСЖ» Витинья прокомментировал последние слухи о возможном переходе в мадридский «Реал». Игрок выразил свою позицию относительно смены команды.

«Уходить сейчас было бы неразумно. Я не считаю, что это было бы правильным решением для меня. В «ПСЖ» я чувствую себя превосходно! Люди здесь оценивают меня по достоинству, и я искренне восхищён этой поддержкой. Мне нравится играть за этот клуб, а моей семье комфортно жить в Париже. Коллектив замечательный, а тренер действительно профессионал», – приводит слова Витиньи издание AS.

Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника, однако президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ясно дал понять, что не намерен продавать игрока и усиливать конкурента.

В текущем сезоне Витинья принял участие в 35 матчах всех турниров за «ПСЖ», забив 6 голов и отдав 9 результативных передач, что демонстрирует его важную роль в команде и высокий уровень мастерства.