«Он мог уничтожить любого». Бэйл выделил лучшего тренера в своей карьере

Дата публикации: 05-03-2026 18:43

Бывший футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился своим мнением о том, кто стал лучшим тренером в его профессиональной карьере.

«Стиль руководства Карло Анчелотти был для меня самым эффективным и запоминающимся; даже в те моменты, когда ты не выходил на поле, он умел сделать так, чтобы ты чувствовал себя важной частью команды и словно его лучшим другом. Анчелотти обладал уникальной способностью поддерживать позитивный настрой у всех игроков и мотивировать их выкладываться на максимум. Я уже неоднократно говорил, что в «Реале» главным является не столько тактическая работа тренеров, сколько умение управлять психологическим состоянием футболистов. Конечно, тренеры занимаются тактикой, но главная задача — правильное отношение к команде. Анчелотти стал для меня настоящим другом и наставником. Однако, у него была своя особенность: если кто-то плохо тренировался, он мог жёстко критиковать и требовать максимума. Так же он поступал и в перерывах матчей, но всегда находил идеальный баланс между поддержкой и строгой дисциплиной. Без сомнений, это лучший тренер, с которым я когда-либо имел честь работать», — приводит слова Бэйла испанское издание AS.

Гарет Бэйл играл за мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти в период с 2013 по 2015 год, а также вернулся в команду в сезоне 2021/2022.