В ближайшие недели футбольный клуб «Челси» намерен начать переговоры с представителями мюнхенской «Баварии» по поводу трансфера полузащитника Александара Павловича. Об этом сообщает издание Caught Offside.

Согласно полученным данным, «Манчестер Сити» уже провёл неофициальные беседы с окружением игрока, проявляя интерес к его переходу. Однако «Бавария» на данный момент не желает расставаться с футболистом, а сам Павлович предпочитает продолжить выступления за немецкий клуб, являющийся одним из главных грандиозных коллективов в Европе.

В текущем сезоне 23-летний хавбек сыграл 32 матча во всех соревнованиях, в которых сумел отличиться тремя забитыми мячами и одной ассистенцией. Контракт Александара с мюнхенским клубом действует до лета 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет примерно 65 миллионов евро, что отражает его высокий потенциал и важность для команды.

Таким образом, будущее игрока остаётся предметом активных обсуждений и спекуляций в трансферных кругах. «Челси» видит в Павловиче потенциального усилителя своей средней линии и готов бороться за его подпись, несмотря на препятствия со стороны «Баварии» и желания самого футболиста оставаться в Германии.