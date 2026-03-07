«Ливерпуль» намерен выложить €80 млн за защитника «Ноттингем Форест»

Дата публикации: 07-03-2026 21:48

Футбольный клуб «Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к 23-летнему защитнику «Ноттингем Форест» Мурилло и готов вложить значительную сумму — 80 миллионов евро — для его приобретения. Бразильский игрок в нынешнем сезоне провёл уже 30 матчей, забив при этом два гола, что привлекло внимание ведущих английских клубов. Об этом сообщает портал Caught Offside.

По данным источников, «Челси» также активно рассматривает вариант подписания Мурилло в рамках текущего трансферного окна. Тем не менее, «Ливерпуль» стремится опередить конкурента и укрепить свою защиту, которая была ослаблена из-за травм Ибраимы Конате и Джозефа Гомеса — ключевых игроков оборонительной линии клуба.

Контракт Мурилло с «Ноттингем Форест» рассчитан до лета 2029 года, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба на защитника. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на данный момент составляет около 55 миллионов евро, однако «Ливерпуль» готов предложить значительно большую сумму, чтобы быстрее завершить сделку и усилить состав к оставшейся части сезона.