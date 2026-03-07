Агент Клоппа высказался по слухам о потенциальном назначении тренера в «Реал»

Дата публикации: 07-03-2026 21:54

Агент Марк Косике, который представляет интересы известного немецкого тренера Юргена Клоппа, прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его возможном назначении на пост главного тренера мадридского «Реала».

«Нет смысла отвечать на вопросы, связанные с неподтверждённой информацией и лишь слухами. На текущий момент с нами никто не выходил на связь. Юрген Клопп полностью доволен своей работой в «Ред Булл», и все разговоры о переговорах с «Реалом» пока остаются просто спекуляциями», – заявил Косике в интервью изданию Goal.

Ранее в различных СМИ появилась информация о том, что руководство мадридского клуба проявляет интерес к немецкому специалисту. Помимо этого, некоторые источники связывают будущее Клоппа также с другим столичным клубом – «Атлетико» Мадрид.

Стоит отметить, что на данный момент Юрген Клопп демонстрирует отличные результаты на своём посту и продолжает строить сильную команду в «Ред Булл». Независимо от слухов, тренер сосредоточен на текущих задачах, а его агент предпочитает не давать громких комментариев, пока ситуация не станет более ясной.