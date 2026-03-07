23:18 ()
«Барселона» стремится подписать защитника из «Тоттенхэм Хотспур»

Дата публикации: 07-03-2026 21:53

 

Защитник команды «Тоттенхэм Хотспур» Лука Вушкович, который в настоящее время играет в аренде за «Гамбург», привлек внимание каталонского клуба «Барселона». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Барселона» внимательно следит за игрой Вушковича и включила его в список приоритетных трансферных целей на предстоящее лето. Главный тренер сине-гранатовых, Ханс-Дитер Флик, положительно оценил способности защитника, и предварительные переговоры между клубами уже состоялись. В то же время «Тоттенхэм Хотспур» рассчитывает на возвращение футболиста и планирует иметь его в составе в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Лука Вушкович провел 23 матча и отметился четырьмя забитыми голами, что свидетельствует о его важной роли в игре команды. Его универсальность и умение подключаться к атакам делают его ценным игроком как для «Гамбурга», так и для потенциальных покупателей.

Помимо футбольных качеств, Вушкович обладает высокой работоспособностью и отличной игровой дисциплиной, что привлекает внимание тренерского штаба «Барселоны». Учитывая планы каталонского клуба на усиление обороны, этот трансфер может стать одним из ключевых на рынке будущего лета.

