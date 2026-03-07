01:16 ()
Пятница 06 марта
Суббота 07 марта
Свернуть список

Ди-Си Юнайтед - Интер Майами 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 07-03-2026 23:30
Стадион: Ауди Филд (Вашингтон, США), вместимость: 20504
08 Марта 2026 года в 00:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Ди-Си Юнайтед
Интер Майами

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ди-Си Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 08 Марта 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ауди Филд (Вашингтон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
Швейцария Рене Вайлер
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
21.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 2Ди-Си Юнайтед
24.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 1Интер Майами
19.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 0Ди-Си Юнайтед
16.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 3Интер Майами
09.07.2023 США — Major League Soccer США - MLS Ди-Си Юнайтед2 : 2Интер Майами
04.06.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 2Ди-Си Юнайтед
19.09.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 3Интер Майами
15.05.2022 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 2Ди-Си Юнайтед
20.06.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Интер Майами
30.05.2021 США — Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 3Ди-Си Юнайтед
01.03.2026 США — Major League Soccer МЛС 1 : 0Ди-Си Юнайтед
22.02.2026 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 0
19.10.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Ди-Си Юнайтед
04.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед0 : 1
28.09.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед0 : 6
02.03.2026 США — Major League Soccer МЛС 2 : 4Интер Майами
22.02.2026 США — Major League Soccer МЛС 3 : 0Интер Майами
06.12.2025 США — Major League Soccer Финал Интер Майами3 : 1
30.11.2025 США — Major League Soccer 1/2 финала Интер Майами5 : 1
24.11.2025 США — Major League Soccer 1/4 финала 0 : 4Интер Майами
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Сан-Диего26
2 Лос-Анджелес26
3 Сан-Хосе Эртквейкс26
4 Ванкувер Уайткэпс26
5 Нью-Йорк Ред Буллз26
6 Лос-Анджелес Гэлакси24
7 Нэшвилл24
8 Нью-Йорк Сити24
9 Миннесота Юнайтед24
10 Даллас24
11 Остин24
12 Чикаго Файр23
13 Сиэтл Саундерс23
14 Цинциннати23
15 Реал Солт-Лейк23
16 Колорадо Рэпидз23
17 Ди-Си Юнайтед23
18 Интер Майами23
19 Портленд Тимберс23
20 Хьюстон Динамо23
21 Коламбус Крю21
22 Сент-Луис Сити21
23 Спортинг Канзас-Сити21
24 Шарлотт21
25 Филадельфия Юнион20
26 Орландо Сити20
27 Торонто20
28 Нью-Инглэнд Революшн20
29 Атланта Юнайтед20
30 Клёб де Фут Монреаль20
Западная конференция
КомандаИО
1 Сан-Диего26
2 Лос-Анджелес26
3 Сан-Хосе Эртквейкс26
4 Ванкувер Уайткэпс26
5 Лос-Анджелес Гэлакси24
6 Миннесота Юнайтед24
7 Даллас24
8 Остин24
9 Сиэтл Саундерс23
10 Реал Солт-Лейк23
11 Колорадо Рэпидз23
12 Портленд Тимберс23
13 Хьюстон Динамо23
14 Сент-Луис Сити21
15 Спортинг Канзас-Сити21
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Ред Буллз26
2 Нэшвилл24
3 Нью-Йорк Сити24
4 Чикаго Файр23
5 Цинциннати23
6 Ди-Си Юнайтед23
7 Интер Майами23
8 Коламбус Крю21
9 Шарлотт21
10 Филадельфия Юнион20
11 Орландо Сити20
12 Торонто20
13 Нью-Инглэнд Революшн20
14 Атланта Юнайтед20
15 Клёб де Фут Монреаль20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close