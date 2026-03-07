Ди-Си Юнайтед - Интер Майами 08 Марта прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ди-Си Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 08 Марта 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ауди Филд (Вашингтон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Рене Вайлер
|Хавьер Маскерано
|21.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 2
|24.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|19.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|16.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|09.07.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|04.06.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 2
|19.09.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|15.05.2022
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|20.06.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|30.05.2021
|США — Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 3
|01.03.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|22.02.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|19.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|04.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|28.09.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 6
|02.03.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 4
|22.02.2026
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 0
|06.12.2025
|США — Major League Soccer
|Финал
|3 : 1
|30.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/2 финала
|5 : 1
|24.11.2025
|США — Major League Soccer
|1/4 финала
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сан-Диего
|2
|6
|2
|Лос-Анджелес
|2
|6
|3
|Сан-Хосе Эртквейкс
|2
|6
|4
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|6
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|6
|6
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|4
|7
|Нэшвилл
|2
|4
|8
|Нью-Йорк Сити
|2
|4
|9
|Миннесота Юнайтед
|2
|4
|10
|Даллас
|2
|4
|11
|Остин
|2
|4
|12
|Чикаго Файр
|2
|3
|13
|Сиэтл Саундерс
|2
|3
|14
|Цинциннати
|2
|3
|15
|Реал Солт-Лейк
|2
|3
|16
|Колорадо Рэпидз
|2
|3
|17
|Ди-Си Юнайтед
|2
|3
|18
|Интер Майами
|2
|3
|19
|Портленд Тимберс
|2
|3
|20
|Хьюстон Динамо
|2
|3
|21
|Коламбус Крю
|2
|1
|22
|Сент-Луис Сити
|2
|1
|23
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|1
|24
|Шарлотт
|2
|1
|25
|Филадельфия Юнион
|2
|0
|26
|Орландо Сити
|2
|0
|27
|Торонто
|2
|0
|28
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|29
|Атланта Юнайтед
|2
|0
|30
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|0
