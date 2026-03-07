«Челси» проявляет интерес к приобретению форварда «Брентфорда»

Дата публикации: 07-03-2026 21:49

Нападающий "Брентфорда" Кевин Шаде может сменить клуб и перейти в "Челси". Данная информация была опубликована журналистом Экремом Конуром в социальной сети Х.

Как сообщает источник, "Челси" проявляет серьёзный интерес к 24-летнему игроку, за которым также следят лондонский "Тоттенхэм", мюнхенская "Бавария" и миланский "Интер". "Пчёлы" готовы рассмотреть варианты продажи Шаде в ценовом диапазоне от 50 до 70 миллионов евро.

В текущем сезоне немецкий форвард сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Его действующий контракт с "Брентфордом" рассчитан до середины 2028 года, что обеспечивает клубу уверенную позицию для переговоров.

Согласно статистике с портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Кевина Шаде оценивается примерно в 35 миллионов евро.

Учитывая широкий интерес со стороны нескольких топ-клубов, переход Шаде может стать одним из заметных трансферов текущего окна. "Челси" стремится усилить линию атаки, и приобретение Шаде вполне соответствует этому плану. Однако "Брентфорд" намерен получить за своего форварда достойную сумму, поэтому переговоры обещают быть интенсивными и непростыми.